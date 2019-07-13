Mustafa Denizli Erzurum'da

Erzurum'da kampa giren İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör, teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Mustafa Denizli, yeni takımı Traktör ile sezon öncesi kamp için geldiği kentte ilk antrenmanını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Basına açık yapılan antrenman öncesi Erzurum ve yurt dışından gelen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Denizli, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Denizli, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla tamamlanan bir saat 15 dakikalık antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi.
İran temsilci, Erzurum'daki kampını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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