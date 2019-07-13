﻿
Mustafa Denizli Erzurum'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA DENİZLİ ERZURUM'DA

Mustafa Denizli Erzurum'da

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör, Erzurum'da kampa girdi.

303 Okunma
 

Erzurum'da kampa giren İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör, teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Mustafa Denizli, yeni takımı Traktör ile sezon öncesi kamp için geldiği kentte ilk antrenmanını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Basına açık yapılan antrenman öncesi Erzurum ve yurt dışından gelen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Denizli, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Denizli, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla tamamlanan bir saat 15 dakikalık antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi.

İran temsilci, Erzurum'daki kampını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. 

ETİKETLER #BB Erzurumspor
2
Türk futbolunda büyük kriz...
U21 Ligi neden kaldırıldı?
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿