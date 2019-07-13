Çetinkaya: ''Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacak''

Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri ve Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, “Eden Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım' diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz” diye konuştu.

“Geleneği aktaracak figürler gerekiyor”

Takımların lider oyuncuları olması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, “Kulüplerin bir kurumsal hafızası söz konusu. Real Madrid ve Barcelona gibi bu kulüplerin önemli figürleri görevler edinmişlerdir. Bunun basit bir sebebi var. Geleneği aktarabilecek bir takım figürler gerekiyor. Bugün baktığınız zaman Real Madrid’de Ramos örneği, Barcelona’da Pique örneği var. Bunlarla çok oynanmaz ve kulübünüzün sürdürebilir olması için sağlamak gerekiyor. Fenerbahçe geçen sene yapı ve dokuyu bir anda değiştirdi. Bunu sayın başkanda dile getirdi. Tam bu noktada Volkan Demirel çok önemlidir, tarihidir Fenerbahçe’nin. Yaptıkları, yaşanmışlıkları ve Fenerbahçeliği duruşuyla çok önemli hizmetleri olmuştur. Emre’nin tekrar dönmüş olması bu eksikliğin giderilmesi bakımından önemli. Emre’nin orada tecrübesi ve Fenerbahçe’nin genetik kodlarına hakim olan yapısını yeni gelecek oyunculara, teknik heyete de aktarması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacak”

Eden Hazard ile ilgili konuşan Çetinkaya, “Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım' diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille’de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow’u alabildik. Eden Hazard’da farklı boyuta geçti. Avrupa’nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa’nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe’ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard” ifadelerini kullandı.