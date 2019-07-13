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Gençlerbirliği taktik çalıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ TAKTİK ÇALIŞTI

Gençlerbirliği taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Gençlerbirliği çalışmalarına devam ediyor.

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Bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 

Erzurum’da çalışmalarına devam eden Kırmızı karalılar günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde şut çalışması ve dar alanda oyun ile geçiren başkent ekibi akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular son bölümde yapılan taktik çalışma ile günü tamamladı.
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