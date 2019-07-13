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Çaykur Rizespor'da bir transfer daha
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ÇAYKUR RİZESPOR'DA BİR TRANSFER DAHA

Çaykur Rizespor'da bir transfer daha

Çaykur Rizespor, Slovenya ekibi NK Domzale forması giyen orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, NK Domzale takımında forma giyen 28 yaşındaki Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale’den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Yarın Erzurum kampına katılacak Slovenya vatandaşı 28 yaşında ki Amedej Vetrih’in imza töreni önümüzdeki günlerde Rize’de düzenlenecek" denildi.

Yeşil-mavili ekibin Erzurum’daki kampına katılacak olan oyuncu için önümüzdeki günlerde Rize’de imza töreni düzenlenecek. 

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