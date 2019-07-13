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Nike izin vermedi 23 numara LeBron'da kaldı
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NİKE İZİN VERMEDİ 23 NUMARA LEBRON'DA KALDI

Nike izin vermedi 23 numara LeBron'da kaldı

NBA'de sezona güçlü transfer ile girmek isteyen Los Angeles Lakers cephesinde ufak bir değişiklik yaşandı.

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Bu yazın en önemli kararlarından birini vererek Lakers'a geçen Anthony Davis'e takımın yıldız oyuncusu LeBron James'ten bir jest gelmişti.

Ancak bu jest ligin forma sponsoru Nike'ın engeline uğradı. Buna göre LeBron James uzun yıllardır giydiği 23 numaralı formayı Anthony Davis'e verecekti. LeBron ise yeni sezona 6 numaralı forma ile başlayacaktı.

Ancak işler istenildiği gibi olmadı. Nike yönetimi 23 numaralı LeBron James formalarının üretildiğini ve LeBron'un 6 numaraya geçmesi halinde bu üretilen formaların ellerinde kalacağını dolasıyla şirketin büyük bir zarara uğrayacağını belirtti.

NBA'de forma numaralarının en son değişim tarihi 31 Mart olarak biliniyor. Bu tarihten sonra oyuncular forma numaralarında değişiklik yapamıyor. Ancak Lakers'ın bu istisna olayına NBA yönetimi izin vermiş ancak son kararı Nike yönetimine bırakmıştı.

Bütün bunların sonucunda ise LeBron James yeni sezon 23 numaralı forma ile başlayacak. 23 hayalleri suya düşen Anthony Davis ise ilkokulda giydiği 3 numaralı formaya geri dönecek.

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