OGM Ormanspor'dan çifte transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Bosna Hersekli Elmedin Kikanovic ve Hırvat Luca Babic ile birer yıllığına anlaştı.
Beş numara pozisyonundan görev alan Kikanovic geçen sene Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giymişti.
Sahada üç numara pozisyonunda oynayan Luca Babic, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele etmişti.
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