Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02.00'de gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz."

Geçen sezonu Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında tamamlayan Garry Rodrigues, 11 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı göstermişti.