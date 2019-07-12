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Ankara'nın spor gündemi - 12 Temmuz 2019
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ANKARA'NIN SPOR GÜNDEMİ - 12 TEMMUZ 2019

Klasspor TV ekranlarında bir ilk daha yaşandı.

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RS Servis sponsorluğunda hazırlanan Hızlı Tur bundan böyle Ankara sporunda olan biteni her gün sizlere aktaracak.  

Şeyda Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Hızlı Tur'u Klasspor TV sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz.

 
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