Ankaragücü'ne Eryaman stadı tahsis edilmedi.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, Ankara Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 05/02/2019 tarihinde Eryaman Stadyumu’nun 5 yıl süre ile tarafımıza tahsis edilmesi için gerekli başvuruları yaptık.

Yapmış olduğumuz başvuru sonrasında 08/07/2019 tarih ve 769357 sayılı yazımıza Ankara Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cevap vererek;

“Eryaman Stadyumu, ilgili yazınız ile kulübümüzce tahsisi talep edilmektedir. Talebiniz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğümüze iletilmiş, Genel Müdürlüğümüzden konu ile ilgili İl Müdürlüğümüze gelen yazıda talebiniz Komisyonumuzca uygun değerlendirilmediği bildirilmektedir” açıklaması ile talebimizin kabul edilmediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz, bugün Ankara Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Eryaman Stadyumu ile ilgili yeniden talepte bulunmuştur.

ifadelerine yer verildi.

Peki Bakanlık başvuruyu neden reddetti...

Cevabı aslında çok basit.

Bakanlığa resmi devri gerçekleştirilmemiş stadın uzun süreli bir protokol ile devredilmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. Ankaragücü ile aynı tarihlerde başvuru yapan Gençlerbirliği'nin de talebinin aynı çerçevede reddedildiği öğrenildi.

Sorunun kaynağı Mustafa Akan'ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan itilaf.

Ankara'da yaşanan stat sorunları nedeni ile tam olarak bitmeden hizmete açılan Eryaman Stadyumunu Ankara Büyükşehir Belediyesi teslim almıyor. Stadın kapasitesinin arttırılması nedeni ile Söğüt İnşaat ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında da maddi bir itilafın sürdüğü ve tarafların henüz anlaşamadığı biliniyor.

Stadın tam anlamıyla teslimi ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, sözleşme gereği stadı Spor Bakanlığına devredecek. Devir işlemi bitmeden de Eryaman Stadının kimseye tahsis edilemeyeceği belirtiliyor.

Peki maçlar oynanabilecek mi? Ulusal lisansta problem çıkar mı?

Tahsis gerçekleşmese bile geçtiğimiz sezon gibi hem Ankaragücü'nün hem Gençlerbirliği'nin kısa süreli sözleşmeler ile maçlarını oynamasında bir engel görünmüyor. Stadın resmi tahsisi yapılmasa bile futbol oynamaya engel bir problem görünmediği taktirde Türkiye Futbol Federasyonunun ulusal lisans vermesinde bir sakınca olmayacağı belirtiliyor. Ancak Ulusal Lisans için tek kriter stadın kriterlere uyması değil. Kulüplerin maddi ve idari bir çok konuda eksiklerini tamamlaması gerekiyor.

7-8 Ağustos tarihleri arasında Eryaman Stadyumunda Süper Kupa finalinin yapılacak olması stadın futbol oynama açısından bir çok sorununun da çözüleceği anlamına geliyor diyebiliriz.

Özetleyecek olursak stadın uzun süreli tahsisi kısa vadeli sorun yaratmıyor. Ancak kulüplerin stat ismi, loca satışı gibi konularda sorun yaşayabileceği tahmin ediliyor.