Ankaragücü Ante Kulusic ile uzattı

Aldığı transfer yasağı sebebiyle kadrosunu kurmakta güçlük çeken Başkent ekibi iç transferlerde Ante Kulusic ile sözleşme uzattı.
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla önemli bir performans gösteren ve takımına katkı sağlayan Kulusic gelecek sezon Ankara'da kalmaya devam edecek.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, iç transferde sözleşmesi 2020 Mayıs ayında sona erecek olan Ante Kulusic ile 2021 yılına kadar anlaşmaya vardı.
İmza töreninde Sportif Direktörümüz Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer aldı.''
İmza sonrasında konuşan Ante Kulucis, Türkiye ve Ankara'yı sevdiğini ve burada çok iyi bir aile ortamı olduğunu söyledi.
''Geçtiğimiz 6 ayda Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Ante Kulusic, “Türkiye’yi ve Ankara’yı seviyorum. Ankaragücü’nde devam eden bir sözleşmem vardı ve buna ilaven 1 yıllık daha uzatma kararı aldık. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum”
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