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Ankaragücü Ante Kulusic ile uzattı
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ANKARAGÜCÜ ANTE KULUSİC İLE UZATTI

Ankaragücü Ante Kulusic ile uzattı

Sezon hazırlıklarına yeni başlayan Ankaragücü iç transfer çalışmalarına hız verdi.

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Aldığı transfer yasağı sebebiyle kadrosunu kurmakta güçlük çeken Başkent ekibi iç transferlerde Ante Kulusic ile sözleşme uzattı.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla önemli bir performans gösteren ve takımına katkı sağlayan Kulusic gelecek sezon Ankara'da kalmaya devam edecek.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, iç transferde sözleşmesi 2020 Mayıs ayında sona erecek olan Ante Kulusic ile 2021 yılına kadar anlaşmaya vardı.

İmza töreninde Sportif Direktörümüz Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer aldı.''

İmza sonrasında konuşan Ante Kulucis, Türkiye ve Ankara'yı sevdiğini ve burada çok iyi bir aile ortamı olduğunu söyledi. 

''Geçtiğimiz 6 ayda Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Ante Kulusic, “Türkiye’yi ve Ankara’yı seviyorum. Ankaragücü’nde devam eden bir sözleşmem vardı ve buna ilaven 1 yıllık daha uzatma kararı aldık. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” 
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3
Serdar06
12 Temmuz 201920:04
Doğru karar. Ne kadar alacağı da açıklanmalı. Hep gizli kapaklı kalıyo. Diğer takımların imza attırdığı oyunculara ne kadar vereceği açıklanıor. Bi de alacağı var mı kulusicin.Pazdan ne oldu hiç haber yok gitti mi acaba?
2
eniste
12 Temmuz 201919:42
Valla bir hoş oldum bize imza atan oyuncu görünce bu görüntüleri unuttuk bizde normallesmeye başlıyormuyuz ne devamı gelir inşallah.
1
Aykırı
12 Temmuz 201918:35
Maşallah maşallah inşallah tahta açılır da faydalı adamlar alınır
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