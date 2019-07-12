Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio resmen açıkladı!

Fransa'nın Montpellier takımında kariyerini sürdüren Giovanni Sio gelecek sezon Gençlerbirliği'nde mücadele edecek.
Forvet oyuncusu olan Sio hakkında yapılan resmi açıklama şu şekilde:
''Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız Fransız ekibi Montpellier’den golcü oyuncu Giovanni Sio’yu kadromuza kattı.
Kariyerine Nantes altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu Sion, Wolfsburg, Augsburg, Sochaux, Basel, Bastia ve Rennes formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba ile geçiren Sio, kulübümüzle iki yıllık sözleşme imzaladı.''
Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde hazırlanan Başkent temsilcisi hatırlanacağı üzere Mats Seuntjens, Sefa Yılmaz, Abdoulaye Diallo, Sadio Diallo ve Pierre-Yves Polomat ile sözleşme imzalamıştı.
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