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Cem Onuk trafik kazası geçirdi...
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CEM ONUK TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ...

Cem Onuk trafik kazası geçirdi...

Gençlerbirliği'nde uzun süre genel menajerlik görevini yürüten Cem Onuk, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

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Sabah saatlerinde annesi ile birlikte arabası ile Ankara'ya gelen Cem Onuk, Temelli civarlarında aracı ile şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören Yenimahalle Belediyesi çalışanları Cem Onuk ve annesini araçtan çıkardıktan dakikalar sonra araç alev alarak patladı.

Kaldırıldıkları Şehir hastanesinde tedavi altına alınan Cem Onuk ve annesi, kırıklar nedeni ile ameliyata alındı. 

Tedavileri hastanede sürdüğü öğrenilirken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

 
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