Eurocup'ta rakipler belli oldu

Kura çekimi sonrasında TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri belli oldu.
B grubunda mücadele edecek olan TOFAŞ; Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius, Limoges , Partizan, Reyer Venezia ile eşleşti. Turnuvada C Grubu'nda yer alan Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri ise UNICS Kazan, Cedevita Olimpija, Joventut Badalona, Germani Brescia ve Nanterre oldu.
D Grubu'nda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta ise Unicaja Malaga, Buducnost Voli Podgorica, EWE Baskets Oldenburg, Trento, Arka Gdynia ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Organizasyonun A Grubu'nda yer alan ekipler ise, "Promitheas, Maccabi Rishon Lezion, Ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, As Monaco, Virtus Bologna" oldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.