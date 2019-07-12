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Barcelona Griezmann'ı açıkladı
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BARCELONA GRİEZMANN'I AÇIKLADI

Barcelona Griezmann'ı açıkladı

İspanya La Liga'nın en tartışmalı transferinde Barcelona mutlu sona ulaştı.

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Barcelona, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Fransız futbolcu Antoine Griezmann transferini açıkladı.

İspanyol kulübü, bu transfer için 120 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transferi noktaladı.

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