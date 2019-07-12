﻿
''Sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamaz''
﻿
Site İçi Arama
﻿

''SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE FUTBOL OYNAYAMAZ''

''Sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamaz''

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığını duyurduğu Gambiyalı Alpha Jallow transferinden vazgeçti.

387 Okunma
 

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığını duyurduğu Gambiyalı Alpha Jallow transferinden vazgeçti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Portekiz'in Alcochentense takımından forvet oyuncusu Alpha Jallow'un sağlık muayenesinde futbol oynamaya elverişli olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

Bu durum karşısında noter onayı yapılmadan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği ve Jallow'un kulüple ilişkisinin kesildiği kaydedildi.

Öte yandan, Alpha Jallow'un başka bir futbolcu ile karıştırıldığı ve Lamin Jallow'un yerine Alpha Jallow'un transfer edildiğine yönelik haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

ETİKETLER #Menemen Bel.
U21 Ligi neden kaldırıldı?
U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
Nihat Özdemir: "Şu anda bir sorun yaşamıyoruz"
1
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿