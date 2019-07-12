Peter Crouch futbolu bıraktı

Kariyerinde Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Stoke City'nin de aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.
Premier Lig kariyerinde 108 kez fileleri havalandıran Crouch, Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadığı Liverpool formasıyla 2007 yılında da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.
Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maçta şans buldu ve 22 gol attı.
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