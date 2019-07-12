Gençlerbirliği Giovanni Sio ile anlaşmak üzere

Kırmızı karalı ekip kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier forması altında sürdüren forvet oyuncusu Giovanni Sio ile ilgileniyor.
Dış basından gelen haberlere göre bu transferin bitmesi an meselesi. Başkent temsilcisi bu transfer için Fransız kulübüne 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sio geçtiğimiz sezon Montpellier tarafından Ittihad Kalba takımına kiralanmıştı ve kira süresi bittikten sonra tekrar kulübüne dönmüştü.
Profesyonel üst lig macerasına Sion forması altında başlayan Giovanni Sio sonrasında Wolfsburg, Augsburg, Sochaux ve Rennes formalarını giymişti.
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