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TSYD Kupası'nın tarihi belli oldu
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TSYD KUPASI'NIN TARİHİ BELLİ OLDU

TSYD Kupası'nın tarihi belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin organize ettiği TSYD Kupası 8-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Kupaya Ankara takımları olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin dışında bu sene Çaykur Rizespor ve Eskişehir de katılacak. 

Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl organize edilen turnuva Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek.

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