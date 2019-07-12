Milli motosikletçiler ABD ve İspanya'da yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Deniz Öncü de Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Turkish Team'in sporcusu Toprak, ABD'de 3 bin 610 metrelik Laguna Seca Pisti'nde hafta sonu kürsü için piste çıkacak.

Milli sporcu, yarın ilk olarak Superpole mücadelesi verecek, ardından da TSİ 00.00'da 25 tur üzerinden gerçekleştirilecek ABD'deki ilk yarışına katılacak. Hafta sonunun ikinci yarışı da yine 25 tur üzerinden 14 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 153 puanla altıncı, bağımsız pilotlar sıralamasında da birincilikte yer alıyor.

Deniz Öncü İspanya'da

Diğer bir Türk sporcu Deniz Öncü ise Dünya Gençler Şampiyonası'nda hafta sonu pistte olacak.

İspanya'da 3 bin 700 metrelik Motorland Aragon Pisti'ndeki yarışta Deniz, yarın ilk olarak sıralama turunda mücadele edecek. Sezonun beşinci yarışı ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te, 15 tur üzerinde yapılacak.