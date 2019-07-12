Zayıflamak için spora başlarken şampiyon oldu

Şanlıurfa'da zayıflamak için kick boksa başlayan 17 yaşındaki Gülfidan Arusoğlu, hem bir yıl içerisinde 25 kilo verdi hem de çok sevdiği sporda Türkiye şampiyonu oldu.

Şanlıurfa'da yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan Gülfidan Arusoğlu (17), kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi.

Evinin yakınlarındaki Çağdaş Spor Kompleksi'ne gelen Gülfidan, tavsiye üzerine burada kick boksa başladı. Kısa sürede 95 kilodan 75'e düşen genç sporcu, 15 Ocak 2019'da Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3'üncü oldu. Çalışmalarına devam eden Gülfidan Arusoğlu, 1-7 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da genç kızlar 70 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bir yıl içinde 25 kilo veren Gülfidan, milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonasında da derece yapmak istiyor.

Kick boksçu Gülfidan Arusoğlu, yaptığı açıklamada, spor yapmayı çok sevdiğini, tavsiye üzerine kick boksa başladığını söyledi.

Kilosu nedeniyle öz güven kaybı yaşadığı dönemde spora başladığını belirten genç kick boksçu, "Çoğu zaman arkadaşların ve çevrem kilolarımı eleştiriyordu. Çağdaş Spor Kompleksi'nde antrenör Serhat Akagündüz'ün tavsiyesiyle kick boksa başladım. Bu sporu çok sevdim. Kısa zamanda çok çalışarak 6 ay içerisinde 75 kiloda Türkiye şampiyonasında 3. oldum. Geçen Erzurum'da düzenlenen şampiyonasında 70 kiloda gençlerde şampiyon oldum. Çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gülfidan Arusoğlu, sporla birlikte öz güvenini tekrar kazandığını dile getirerek, "Sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekiyor. Ben de kilolarımdan kurtulmak için spora başladım. Çok şükür hem kilolarımdan kurtuldum hem de katıldığım müsabakada şampiyon oldum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar kilo vereceğimi düşünmüyordum." diye konuştu.

Haftada 3-4 gün antreman yaptığını anlatan Gülfidan, "Bu da bana Türkiye şampiyonluğunu getirdi. Çok çalışıyorum. Hedefim inşallah yakın bir zamanda Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya almak. Bunu da yapacağıma inanıyorum." yorumunu yaptı.