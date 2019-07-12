THY Avrupa Ligi'ne katılım şartları değişti

Turkish Airlines EuroLeague'e gelecek sezondan itibaren organizasyona katılacak takımların farklı bir şekilde seçileceğini açıkladı.

Buna göre 18 takımlı ligin katılımcıları 11 A lisans sahibi, 2 yıllık sözleşmeleri bulunan Asvel ve Bayern Münih, Eurocup'tan gelecek 2 finalist ve 3 adet de özel davete sahip takım olacak.

Önceki formatta sadece Eurocup şampiyonu organizasyona direkt olarak katılıyor, özel izin sadece 1 takıma veriliyordu.

Bu değişiklik, ulusal liglerde şampiyonluk yaşayan ekiplerin Turkish Airlines EuroLeague'e katılım yolunu kapatıyor.

Ayrıca organizasyondan yapılan açıklamada, gelecek sezon itibariyle çalışanlarının maaşlarını ödemeyen kulüplerin durumunu, daha da yakından takip edileceği belirtildi.