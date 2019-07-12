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Beşiktaş transfer için kaynak arıyor
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BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN KAYNAK ARIYOR

Beşiktaş transfer için kaynak arıyor

Beşiktaş’ta yönetim, hem gelecek hem de gidecek oyuncular konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer yapmak için satılacak oyuncular kadar, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma da büyük önem taşıyor.

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Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren ve imza aşamasına getiren Beşiktaş yönetimi, yapılacak ödemelerle ilgili sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlılar bu problemi hem satacağı oyuncularla hem de Bankalar Birliği ile yapılacağı anlaşmayla gidermeye çalışıyor.

Dorukhan Toköz’e İtalyan ekipler Lazio ve Udinese’den gelen teklifleri, Beşiktaş yönetimi yetersiz bulmuştu. Özellikle Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese’nin bu transferde ısrarcı olduğu, yeni bir teklif yaparak genç futbolcuyu kadroya katmayı planladığı öğrenildi.

Yapılacak yeni teklifin, 9 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Bonservisi Tigres’te olan Timothee Kolodziejczak’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, girişimlerine devam ediyor. 

İlk etapta bu transferde Roco takasını düşünen siyah-beyazlılar, gelecek cevaba göre teklifini güncelleyecek.

Timothe'nin Abdullah Avcı’nın geçmiş dönemden bildiği bir oyuncu olduğu ve Beşiktaş’ta oynatmayı düşündüğü sisteme uygun olduğu için transferine onay verdiği öğrenildi. 

Tecrübeli teknik adamın Avusturya kampına kadar bu transferin bitirilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. 

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