Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
Sarı lacivertliler, oyuncuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, Anlaşmaya göre bu transfer karşılığında Al İttihad'a herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 4 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının sadece belli bir kısmını karşılayacak.
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