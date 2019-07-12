Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Sarı lacivertliler, oyuncuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, Anlaşmaya göre bu transfer karşılığında Al İttihad'a herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 4 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının sadece belli bir kısmını karşılayacak.