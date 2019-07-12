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NBA'de yine yer yerinden oynadı
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NBA'DE YİNE YER YERİNDEN OYNADI

NBA'de yine yer yerinden oynadı

NBA'de flaş bir transfer gerçekleşti. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan Russel Westbrook'u Chris Paul ve draft hakları karşılığında kadrosuna kattı.

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NBA'de flaş bir transfer gerçekleşti. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan Russel Westbrook'u Chris Paul ve draft hakları karşılığında kadrosuna kattı.

Bu sonuçla Houston Rockets şampiyonluk için eski takım arkadaşları olan James Harden ve Russell Westbrook'u tekrar yan yana getirmiş oldu.

Bu haberi ilk veren kişi ESPN yazarı Adrian Wojnarowski oldu. Wojnarowski bu haberiyle birlikte twitter'dan 50 bin retweet ile 110 bin beğeni aldı. 

Houston'da yıldız oyuncu karşılığında Oklahoma'ya Chris Paul'u verecek. Thunder'ın ayrıca bu takasa ek olarak, 2024, 2026 birinci tur draft hakları ve 2021, 2025 birinci tur draft takas haklarını da aldığı ifade edildi.

Ayrıca haberde Oklahoma City Thunder'dan ayrılan Paul George sonrasında Russell Westbrook'un yönetimden kendisini James Harden'ın yanına takaslamasını istediği belirtildi. Böylelikle olaylar gerçekleşmiş oldu.

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