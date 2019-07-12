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Fenerbahçe Westermann'ı açıkladı
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FENERBAHÇE WESTERMANN'I AÇIKLADI

Fenerbahçe Westermann'ı açıkladı

Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Nando De Colo transferiyle ses getiren Fenerbahçe Beko, kadrosuna bir önemli oyun kurucu daha kattı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Zalgiris Kaunas'ta geçiren Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesi Fransa'da başlayan Westermann, Fransa'da ASVEL ve Limoges, Sırbistan'da Partizan, Rusya'da CSKA Moskova ve Litvanya'da Zalgiris takımlarında forma giydi.

Geride kalan sezonu Zalgiris'te geçiren Fransız basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde 27 maçta forma giyerek 6,4 sayı, 2,8 asist, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı. Westermann, Litvanya liginde ise 37 maçta süre alarak 7,2 sayı, 3,3 asist, 2,2 ribaunt istatistikleriyle mücadele etti.

Westermann, Cofri Lovern ve Nando De Colo'nun ardından Fenerbahçe Beko'nun 3'üncü Fransız oyuncusu oldu.

Zalgiris Kaunas ise Bandırma Basketbol'dan Alex Perez'i kadrosuna katarak Westerman'ın boşluğunu doldurdu.

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