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Yunus Emre Sonsırma yeniden Pınar Karşıyaka'da
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YUNUS EMRE SONSIRMA YENİDEN PINAR KARŞIYAKA'DA

Yunus Emre Sonsırma yeniden Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.

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Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013'te Olin Edirne'de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.

Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.

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