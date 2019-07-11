Yunus Emre Sonsırma yeniden Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Yunus Emre Sonsırma, 2012-2013'te Olin Edirne'de forma giydikten sonra 2 sezon Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.
Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket ve son olarak Türk Telekom kadrosunda da yer aldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.