Hacettepe'de genel kurul ertelendi

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Hacettepe Spor Kulübü gelecekleri ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 12 Temmuz'da yapılması gereken genel kurul toplantısının ertelendiği ifade edildi.

Resmi açıklama şu şekilde:

''Kulübümüzün geleceği ile ilgili daha kurumsal bir yapıya kavuşması için bazı çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmalar henüz tamamlanamamıştır.

Bu nedenle 12 Temmuz 2019 tarihinde yapılması gereken genel kurul ikinci toplantımız dernekler kanunu gereği yasal süresi içinde yapılmak üzere ertelenmiştir.''

- HACETTEPE SPOR YÖNETİM KURULU