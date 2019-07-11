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Ankara'nın spor gündemi - 11 Temmuz 2018
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ANKARA'NIN SPOR GÜNDEMİ - 11 TEMMUZ 2018

Klasspor TV ekranlarında bir ilk daha yaşandı.

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RS Servis sponsorluğunda hazırlanan Hızlı Tur bundan böyle Ankara sporunda olan biteni her gün sizlere aktaracak.  

Şeyda Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Hızlı Tur'u Klasspor TV sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz.
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Mustafa Tanrıverdi
11 Temmuz 201918:34
Bu şekilde bir proğram yaptığınız için teşekkürler yayın hayatınızda başarılar diliyorum.
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