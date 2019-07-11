Galatasaray Leipzig ile karşılaşacak

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya’nın RasenBallsport Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya’nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’ndaki mücadele 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.
Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Alman ekibi, Bundesliga’da 2018-2019 sezonunu Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un arkasından üçüncü sırada bitirerek ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan RB Leipzig, Almanya Kupası’nı da finalde Bayern Münih’e kaybederek ikinci basamakta tamamlamıştı.
Galatasaray ile RB Leipzig daha önce bir kez birbirlerine rakip oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya’da gerçekleşen özel müsabaka karşılıklı birer golün ardından beraberlikle tamamlanmıştı.
Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya’ya gidecek olan sarı-kırmızılılar, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.
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