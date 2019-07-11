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Ankaragücü'nden Altay Bayındır'a teşekkür
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ANKARAGÜCÜ'NDEN ALTAY BAYINDIR'A TEŞEKKÜR

Ankaragücü'nden Altay Bayındır'a teşekkür

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç kaleci Altay Bayındır için teşekkür mesajı yayımladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün altyapısında yetişen, gelişimiyle kısa sürede A takıma yükselen, kaptanlığımızı yapan ve bu süre zarfında kulübümüze saha içi ve saha dışında büyük katkıları bulunan evladımız Altay Bayındır'a kattığı değer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

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