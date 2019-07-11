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Fenerbahçe Boluspor'la hazırlık maçı yapacak
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FENERBAHÇE BOLUSPOR'LA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Fenerbahçe Boluspor'la hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, 13 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Maçın 13 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanması planlanıyor.

Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıkları ilk etabında ikinci hazırlık maçını Fenerbahçe ile oynayacak. Boluspor - Fenerbahçe hazırlık karşılaşması, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak" denildi.

Yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde belirtildi;

Numaralı Tribün: 60 TL
Kapalı Tribün: 40 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Kale Arkası Tribün: 20 TL
Misafir Tribün: 20 TL
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