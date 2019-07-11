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Gençlerbirliği günü laktat testi ile geçirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ GÜNÜ LAKTAT TESTİ İLE GEÇİRDİ

Gençlerbirliği günü laktat testi ile geçirdi

Bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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Kulüp Sağlık Ekibi ve Performans Birimi tarafından yapılan testte futbolcuların dayanıklılığı ölçüldü.

Testi teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibi de yakından takip etti.

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