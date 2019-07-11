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Galatasaray'da seçim olmayacak
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GALATASARAY'DA SEÇİM OLMAYACAK

Galatasaray'da seçim olmayacak

Galatasaray'da yönetime ibrasızlık kararına konulan tedbirini devamına karar verildi.

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Galatasaray yönetiminin ibrasızlığıyla ilgili açılan davada, mahkeme tedbir kararının devam etmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Galatasaray yönetiminin seçime gitmesine gerek kalmayacak. 

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Kulübü mart ayında yaptığı mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini  idari yönden ibra edilmemişti.

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