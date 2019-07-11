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Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak
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MERİH DEMİRAL'IN YERİNE ÖMER TOPRAK

Merih Demiral'ın yerine Ömer Toprak

Sassaulo, Merih Demiral'ın yerini Ömer Toprak ile doldurmayı hedefliyor. İtalyan ekibi, 29 yaşındaki defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Borussia Dortmund ile temasa geçti.

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Sassuolo, Juventus'a sattığı Merih Demiral'ın boşluğunu bir başka Türk oyuncuyla doldurmak istiyor.

İtalyan temsilcisi, Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak için kulübü Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

Sassoulo'nun 29 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir diğer Dortmundlu Jeremy Toljan için de devrede olduğu belirtildi.

Ruhr ekibinin kadro yapılanmasında kendine yer bulamayan ve gözden çıkarılan 29 yaşındaki oyuncunun da İtalya'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Ömer Toprak, 2017 yılında 12 milyon euro bonservis ücretiyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Tecrübeli savunmacı geride kalan 2 sezonda sarı - siyahlı formayla 50 resmi maçta görev yaptı. Ömer, ay yıldızlı formasıyla ise 27 maçta 2 gol attı.

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