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Ankara Adliyespor'un ismi değişti
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ANKARA ADLİYESPOR'UN İSMİ DEĞİŞTİ

Ankara Adliyespor'un ismi değişti

TFF 3. ligde mücadele eden Ankara ekibi Adliyespor bu sezondan itibaren isim değişikliğine gitti.

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Ankara Adliyespor bundan sonra faaliyetlerine Çankaya Futbol Kulübü adı altında devam edecek.

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan yeni ismiyle Çankaya Futbol Kulübü dün düzenlenen toplantıda birinci grupta yer aldı.

Aynı ligde mücade eden diğer Ankara takımı Altındağ Belediyespor ise üçüncü grupta yer aldı. 
 

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