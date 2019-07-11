Barcelona'da Griezmann belirsizliği

Barcelona’da, Antoine Griezmann belirsizliği devam ediyor. Fransız yıldız için kulübü Atletico Madrid ile her konuda anlaşan Katalan ekibi, maddi açıdan zorluk yaşıyor.

İspanyol devi, 28 yaşındaki futbolcu için 120 milyon euroluk bonservis bedelini bulmaya çalışıyor.

Barcelona gibi Antoine Griezmann da bu transfer için bekleyişe geçti. Tatil sonra Katalan ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Barselona'ya giden Fransız yıldız, Camp Nou Stadı’nı gezdi.

İspanyol basını, Barcelona'nın Griezmann transferini 48 saat içinde açıklayacağını iddia etti.

Atletico Madrid ile 5 sezonda 257 maça çıkan Antoine Griezmann 133 gol attı.