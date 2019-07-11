﻿
Gençlerbirliği kuvvet ve taktik çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ KUVVET VE TAKTİK ÇALIŞTI

Gençlerbirliği kuvvet ve taktik çalıştı

Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

431 Okunma

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümü, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla geçildi. 

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, pas koordinasyon ve dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

1
Ankara'nın spor gündemi - 11 Temmuz 2018
Gençlerbirliği günü laktat testi ile geçirdi
2
Türk futbolunda büyük kriz...
1
Bu ismi doğru okuyabilir misin?
3
Gençlerbirliği, ilk etabı tamamladı
3
Selçuk Şahin: ''Gençlerbirliği'nin kararı beni üzdü''
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿