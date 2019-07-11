''Eljif Elmas'ı istiyoruz ancak...''

Napoli Başkanı De Laurentiis, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
Başkan Laurentiis ''Eljif Elmas için transfer etmek istiyoruz ama önce geniş kadromuzdan bazı oyuncuları satarak bu transfere kaynak oluşturmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
Makedon yıldız dün Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampa katılmıştı. Transfer iddialarıyla ilgili ''Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım.'' demişti.
Kaynak: TRT SPOR
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