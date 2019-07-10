Türk futbolunda büyük kriz...

Ülkenin içinde bulunduğu maddi darboğaz, futbolu da vurdu. Nihat Özdemir yönetimi, bir önceki dönem yaşanan maddi sıkıntılar ve beIN Sports’a kaybedilen 80 milyon dolarlık dava nedeniyle sıcak para krizine girerken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kulüplere pazartesi günü yapması gereken ödemeler gerçekleşmedi. Yayıncı kuruluş yeni döneme ait ödemeleri henüz federasyon hesabına yatırmadığı için TFF de sözleşmedeki ödeme takvimine uyamadı. Kulüplerin Pazartesi günü hesabına yatırılması beklenen paranın dün öğle saatlerine kadar TFF’ye ulaşmadığı öğrenildi. Transfere büyük paralar harcayan kulüplerin, bu ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle krizin eşiğine geldiği bildirildi.

Demirören kaybetti, Özdemir ödeyecek!

TFF’deki sıcak para krizinin en önemli nedeni, eski Başkan Yıldırım Demirören döneminde federasyonun yayıncı kuruluş beIN Sport’a kaybettiği 80 milyon dolarlık ek yayın paketi davası. Bu para, TFF’nin kasa kolaylığı avantajını bitirdi. Demirören sonrası geçici süre ile göreve gelen Hüsnü Güreli de para krizini yönetemeyince tüm fatura Nihat Özdemir yönetimine kaldı. Göreve geldiği günden bu yana sadece Spor Toto ile Türkiye Kupası yayın gelirini alıp kulüplere acil olarak ön ödemeler yapan ve işletme giderlerini karşılayan TFF, Süper Lig yayın hakkından doğan ödemeler için Katarlı şirketten ödeme beklemeye başladı. Dekoder satışındaki düşüşler ve bir önceki federasyonun ilgisizliği nedeniyle yıllık tahmini 100 milyon dolar zarar uğrayan beIN Spors da geçen pazartesi federasyon hesabına yatırması gereken parayı transfer edemedi. Federasyonun mal ve hizmet alımından piyasaya olan 5 bin TL’lik ödeyi bile geciktirdiği iddia edildi.

Özdemir çare arıyor

Yeni Başkan Nihat Özdemir, asbaşkanlar Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan ve Ali Düşmez’in sıcak para krizi için tüm imkanları zorladığı da sızan bilgiler arasında. Özellikle Nihat Özdemir’in yayıncı kuruluşla özel olarak görüşüp bu krizi çözmesi bekleniyor.