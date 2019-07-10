Yusuf Günay: Mahkeme haklı görmezse seçime gideceğiz

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulunda yönetim kurulunu başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile üye Okan Böke temsil etti.

Toplantının açılışında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünün idari ibrasızlıkla ilgili mahkemede olduğunu hatırlattı.

İdari ibrasızlık davası

Yusuf Günay, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazla ilgili açılan davayı değerlendirdi.

Galatasaray için kritik anlarda davalar açıldığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak Galatasaray camiasını ayrıştırmak bir tarafa, hep birlikte olmak en temel hedefimiz. 23 Mart'taki genel kurulda idari ibrasızlık oldu. Bunu hiçbir şekilde problem etmedik, ayrıştırma aracı olarak görmedik. Demokratik hakkımı kullanıp dava açtım. Yargıtay, idari ibrasızlığın olmadığını, böyle bir kararının hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Galatasaray Kulübü Genel Kurulunun hukuka aykırı bir karar almasını engellemek için başvuru yaptık. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bunu yapmamıza rağmen tedbir kararlarının kaldırılması ya da ilave tedbirler getirilmesi için arkadaşlarımız mahkemelere gitti. Galatasaray için çok kritik anlarda oldu. 'Galatasaray için şampiyonluk değil, teamüller önemli.' dendi. Ben 22. şampiyonlukla gurur duyuyorum. Elbette ki herkesin dava açma hakkı var ama 'Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu yetkilerini kullanmasın' diye mahkemeye gitmek hangi akla hizmettir. Yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz için bağlayıcıdır, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Bizi eleştirsinler, bize yol göstersinler başımızın üstünde yeri var. Hep birlikte inşallah nice şampiyonluklara."

Kaan Kançal: UEFA kriterleri konusunda hiçbir endişemiz yok

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyma sorunu yaşamadığını söyledi.

Mali konularla ilgili söz alan Kançal, "UEFA kriterlerini tutturmamız konusunda hiçbir endişemiz yok." diye konuştu.

Kançal, başkan Mustafa Cengiz'in bazı konularda eleştirilmesiyle ilgili, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in 2011'de attığı bir tweet gündeme getiriliyor. Açıkçası vicdanen rahatsız oluyorum. Sayın başkanımızın kulübümüze verdiği şahsi kefaletin tutarı 375 milyon lira. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ise 390 milyon lira. Bu konuşmaları yaparken lütfen bu insanların hakkını teslim edelim. Mali tabloların arkasında bir takım idari reformlar var. Bunlar başkanımız ve yönetim kurulumuzun iradesiyle yapıldı. Bu idari reformlar olmadan mali tablolardaki iyileşmeyi sürdüremeyiz. Bu başarıyı lütfen başta başkanımız ve yönetim kurulumuza ithafen kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.