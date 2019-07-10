﻿
Madalyasını Başkan Demirbaş'a getirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

MADALYASINI BAŞKAN DEMİRBAŞ'A GETİRDİ

Madalyasını Başkan Demirbaş'a getirdi

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Çubuklu milli sporcu Tuana Gülenay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı ziyaret etti.

173 Okunma

Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden gelen sporcuların arasından sıyrılarak 48 kiloda altın madalya alma onuruna sahip olan minik judocu Tuana Gülenay, antrenörü Ahmet Koçyiğit ile birlikte Başkan Demirbaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Judo takımının başarılarından mutlu olduğunu dile getiren Demirbaş, sporculardan Avrupa ve dünya şampiyonluğu beklediğini söyledi.

Sporcularından Gülenay'ın elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiğini belirten antrenör Ahmet Koçyiğit de "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin verdiği hedeflere ulaşmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Türk futbolunda büyük kriz...
Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı
2
''35 milyon lirayı Ankaragücü banka hesabına yatırsınlar’'
Yasir Subaşı, Fenerbahçe'de
2
Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü Adnan Erkan
Doping operasyonunda 234 kişi tutuklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿