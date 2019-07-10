Dewayne White TOFAŞ'ta

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi yeni sezon öncesi Berk Uğurlu ve Devin Williams'tan sonra üçüncü transferini 33 yaşındaki White'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
Geçen sezon Bahçeşehir Koleji formasını giyen 2,06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.
Ligde 2018-2019 sezonunda süre aldığı 28 maçta 14,3 sayı, 5 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynayan White, üçlük atışlarda yüzde 44,4 ve serbest atışlarda yüzde 82,1 isabet kaydetti.
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