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Dewayne White TOFAŞ'ta
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DEWAYNE WHİTE TOFAŞ'TA

Dewayne White TOFAŞ'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD'li oyuncu Dewayne White'ı kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi yeni sezon öncesi Berk Uğurlu ve Devin Williams'tan sonra üçüncü transferini 33 yaşındaki White'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Geçen sezon Bahçeşehir Koleji formasını giyen 2,06 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.

Ligde 2018-2019 sezonunda süre aldığı 28 maçta 14,3 sayı, 5 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynayan White, üçlük atışlarda yüzde 44,4 ve serbest atışlarda yüzde 82,1 isabet kaydetti.

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