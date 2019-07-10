TFF 3. Lig grupları belli oldu

TFF 3. Lig'de 2019/20 sezonunda gruplarda yer alacak takımlar bugün kura çekimiyle belirlendi.
Buna göre 1. Grup içerisinde Çankaya FK yer alırken 3. Grup içerisinde Altındağ Belediyespor yer aldı. Ayrıca TFF 3. Lig maçları 1 Eylül 2019'da başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
İşte gruplar:
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