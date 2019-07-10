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Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı
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ANKARAGÜCÜ YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

Başkent'in güçlü ekiplerinden Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı.

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Geçtiğimiz sezon ligi orta sıralarda bitiren Ankaragücü gelecek sezon için giyeceği formaları tanıttı. 

Kulüp Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nike'ın düzenlediği formaları ''Aynı ruh, farklı formalar. 1910’dan 2019-2020’ye uzanan İmalat-ı Harbiye ruhu.'' sözleriyle yayınladı. 

 
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