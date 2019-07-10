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TFF 2.Lig grupları belli oldu
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TFF 2.LİG GRUPLARI BELLİ OLDU

TFF 2.Lig grupları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi'nde grupların dağılımı belli oldu.

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Bugün öğle saatlerinde yapılan toplantıda grup kuraları çekilirken bu kuraya üç tane Ankara takımı katıldı.

Bu sonuçla Hacettepe Spor, Beyaz grupta yer alırken Etimesgut Belediyespor ve Ankara Demirspor; Kırmızı Grupta yer aldı. 

Gruplarının dağılımı şu şekilde oluştu: 

Beyaz Grup: 

  • Kırklarelispor
  • İnegölspor
  • Pendikspor
  • Sancaktepe Belediyespor
  • Sarıyer
  • Zonguldak Kömürspor A.Ş
  • Hacettepespor
  • Bak Spor Kulübü
  • Samsunspor A.Ş
  • Yeni Çorumspor A.Ş
  • Gümüşhanespor
  • Hekimoğlu Trabzon
  • Amed Sportif Faaliyetler
  • Şanlıurfaspor
  • Konya Anadolu Selçukspor
  • Tarsus İdman Yurdu
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor

Kırmızı Grup: 

  • Ergene Velimeşe Spor
  • Bandırmaspor Baltok
  • Sakaryaspor A.Ş
  • Tuzlaspor A.Ş
  • Eyüpspor
  • Kardemir Karabükspor
  • Etimesgut Belediyespor
  • Ankara Demirspor
  • Kastamonuspor 1966
  • Kırşehir Belediyespor
  • Sivas Belediyespor
  • Bayburt İl Özel İdare
  • Van Büyükşehir Belediyespor
  • Birevim Elazığspor
  • Kahramanmaraşspor A.Ş
  • Niğde Anadolu FK A.Ş
  • Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  • Utaş Uşakspor A.Ş
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