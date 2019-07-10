''35 milyon lirayı Ankaragücü banka hesabına yatırsınlar’'

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Başkan Mehmet Yiğiner hem yaklaşan genel kurul öncesi değerlendirmelerde bulundu hem de kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi.

Dün Murat Ağcabağ'nın Ankaragücü'ne Başkan Adayı olmasını değerlendiren Yiğiner, ona destek olmaya hazırız ancak öncellikle söz verdiği gibi 35 milyon lirayı Ankaragücü banka hesabına yatırsın dedi.

Zamanında salona gelmeden başkan olduğumuz oldu

Mühim olanın Ankaragücü'nün menfaati olduğu söyleyen Yiğiner, koltuk dertlerinin olmadığını söyledi.

''Murat Ağcabağ yedi aydır Ankaragücü Başkan Adayı olduğu açıklıyor. Zaten disiplinsiz davranışlarından dolayı kurul ihraç etmişti ancak demokratik bir ortamda yarışsın diye geri aldı bu kararını. Geçmişten gelen bi’ 35 milyon lira muhabbeti var. Bunu biz veya siz demediniz; kendisi dedi. '70 milyon liranın 35 milyon lirası hazır biz onunla geliyoruz' dedi. Biz ise 'Tamam burada mühim olarak Ankaragücü’nün menfaatidir, koltuk derdimiz veya sevdamız yok dedik.' Dönem dönem bazı genel kurullarda da işin gerçeği ben salona gelmedim. Delegeler 5’e 10 kalaya kadar beklediler bir aday çıkmayınca aradılar rica ettiler, tamam dedim. Salona gelmeden başkan seçilmişliğimiz oldu.''

35 milyon lirayı Ankaragücü Banka hesabına yatırsın biz aday olmayalım

''Biz bu 35 milyon lira ile gelecek olan arkadaşa, 'Buyur gel Ankaragücü resmi hesap numarasına parayı yatır biz aday olmayacağız.' dedik. Bunu buradan bir kez daha söylüyorum. Bunda bir şey yok. Bu konuyu dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Kendileri söz verdi, sözünü yerine getirsin. Şimdi 'Hacizler var, para boşa gider.' diyor ancak kesinlikle öyle bir şey yok. Direkt banka hesabına yatırsın biz oradan futbolcuların hesabına yatırırız. Direkt futbolcuların alacaklarına gider. Örnek veriyorum, Altay Bayındır satıldı. Ondan gelecek para ile biz kendi içerideki futbolcularımızın alacaklarına ödeyeceğiz. O parayı futbolcularımız arasında paylaştıracağız. Aynı şekilde bu 35 milyon TL gelirse; transfer yasağımızı komple kaldırmış oluruz. Sonrasında biz de onu destekleriz. Bizim için de iyi olur. Seçim bittikten sonra gelir hayırlı olsun deriz. Maddi ve manevi destek veririz. Açık net söylüyorum.''

Kesinlikle kimsenin bir yere gittiği yok

''Biz kongreyi 30 Temmuz tarihinde yapacağız çünkü gelen gelmeyen olur, tatilde olanlar olur. Delegenin yarısını geçmek gerekiyor seçimin yapılabimesi için. İlkinde insanlar gelemezse herkesi iki kere yormamak lazım. UEFA standartlarına göre stad yerini bildirmemiz lazım biz Gençlerbirliği ile birlikte Eryaman Stadyumu’nda oynayıp giderleri yarı yarıya düşürmek istiyoruz. Bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Bazı taraftarlar bize sinirlendi. Ancak bu bir başlangıç olabilir. Bugün kupa finali burada oynanabilir yarın milli maçlar başlar. Yıllardır biz Ankara’da milli maç oynamadık. İki üç güne kadar futbolcularımız gelmeye başlar. Dün Ante Kulusic, geldi mesela. Ante, Gençlerbirliği’ne gitti diye haber yapıyorlardı ancak bugün burada. Yarın Michal Pazdan gelir diğer gün diğer futbolcular gelir. Çünkü bunlar kupa finallerinde oynadıkları için bizden müsaade istediler. Biz ailemize zaman ayıramadık bize 3-5 gün müsaade eder misiniz dediler. Kesinlikle kimsenin bir yere gittiği yok. Zaten sözleşmelerimiz devam ediyor.''

Altay Bayındır siz anlaşın ben anlaşırım dedi, üç büyük kulüp onu istedi

Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci hakkında konuşan Mehmet Yiğiner: ''Biz Altay'ı amatör olarak Bursa Yol Spor’dan aldık. Bizim dönemimizde geliştirdik, bizim dönemimizde verdik. Kulübe 1.5 milyon euro para kazandırmış olduk. 3 milyon euro istedik. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçü de oyuncuyu istedi. Ancak 1.5 milyona çıkan sadece Fenerbahçe oldu. Altay bize; 'Siz anlaşın, kulübüm kazansın sonrasında biz o kulüp ile anlaşırız dedi' Önce kulübün anlaşması gerekiyordu biz anlaştık. Çocuk o anlamda baya fedakar davrandı.''

Trabzonspor'a yapılan yapılanma bize de yapılırsa transfer yasağını kaldıracağız

Kulübün maddi sorunlarına değinen Yiğiner: ''15 gün önce Trabzonspor Kulübü yapılandırmasını yaptı. Başkan bir kefalet verdi. Bu borç artmayacak, azalacak dedi. Biz de dosyamızı verdik ve bekliyoruz. Yapılandırmaya girersek hiçbir sorun kalmayacak. İlk öncelik Trabzonspor Kulübü’ne verildi. İkinci olarak inşallah biz oluruz. Zaten yapılandırmaya girersek kulübün geçmiş borçları ile ilgili bir sorunu olmayacak. Bu borç artmaz zaten. Çok fazla para verip hovarda bir transfer yapamaz kimse. Çünkü Başkan ve yöneticiler ödemiş olacak bu fazlalığı. Eğer biz aynı şekilde Trabzonspor gibi yapılandırmadan faydalanırsak futbolcularımızın alacaklarını ödeceğiz ve transfer yasağını kaldıracağız. Sonrasında bütçemize uygun transferler yapacağız. Biliyorsunuz ki teknik direktör ile anlaşırsınız ancak transfer yasağını kalmadığı o hocanın bahanesi olur katkı sağlayamaz belki de ligin başında ayrılma ihtiyacı duyabilir. Kariyer planlamam var diyebilir. Bunların önüne geçmek adına biz bunlar ile görüştük. Buraya gelmek isteyen 10’un üzerinde Teknik Direktör var. Ancak biz bunlardan önce ekonomik sorunları çözüp sonrasında bir Teknik Direktör getirmek istiyoruz.''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük, bize yardımcı olacak

''Son oalrak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini belirten Mehmet Yiğiner: ''Başkanımız bir tanıtım programında Ankaragücü’nü Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağız diye konuştu, sözler verdi. Onun haricinde gittiği ülkelerde maçlar ayarlıyor. Görüşme yaptık, yardımcı olacağını söyledi. Belediye Meclisinde sıkıntı var ancak şirketler ile biz yardımcı olacağız. Taraftarlarımız ile birlikte biz Ankaragücü’ne destek olmalıyız.''