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Yasir Subaşı, Fenerbahçe'de
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YASİR SUBAŞI, FENERBAHÇE'DE

Yasir Subaşı, Fenerbahçe'de

TFF 1. Ligi ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Yasir Subaşı'nın resmen Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı.

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Ümraniyespor resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi.

Kulübün resmi açıklaması şu şekilde: 

''Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.''

Fenerbahçe Spor Kulübü ise resmi Twitter hesabından: 

''Ümraniyespor’dan 1996 doğumlu futbolcu Yasir Subaşı’nı bonservisiyle birlikte transfer ederek 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza başarılar diliyoruz.'' açıklamasını paylaştı. 
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