Yasir Subaşı, Fenerbahçe'de

Ümraniyespor resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi.
Kulübün resmi açıklaması şu şekilde:
''Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.''
Fenerbahçe Spor Kulübü ise resmi Twitter hesabından:
''Ümraniyespor’dan 1996 doğumlu futbolcu Yasir Subaşı’nı bonservisiyle birlikte transfer ederek 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza başarılar diliyoruz.'' açıklamasını paylaştı.
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