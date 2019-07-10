Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü Adnan Erkan

Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan son durumları hakkında açıklamada bulunurken takım hakkında bilgiler verdi.

İki sezondur kendilerinde Sportif Direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan'ın Ankaragücü'ne gitmesine izin verdiklerini söyleyen Ceyhan başka bir takım olsa buna müsaade etmeyeceğini söyledi.

Hocam zaten Ankaragüçlü Adnan olarak biliniyor

Fatih Mehmet Ceyhan: ''Yeni sezon için Adnan Erkan ile plan yapmıştık ancak Pazar günü gelen sürpriz teklif sonrasında yol haritamız değişti. Ankaragücü, Adnan Erkan için çok ayrı bir yere sahip. Başka takım olsa müsaade etmezdim ancak hocam zaten Ankaragüçlü Adnan olarak biliniyor.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ceyhan: ''Bize hem Teknik direktörün hem de sportif direktörün aynı anda olmasının gereği var mı? şeklinde soru soranlar oldu. Ancak bir işi bilenle bilmeyen noktasında bence olması gereken bir yerdi. Adnan hocamın iki yıl boyunca göstediği performanstan dolayı memnunum. Her zaman sportif başarılar sizin elinizde olmuyor. Siz elinizden geleni yapsanız bile bazen olamıyor. Bizim kapımız hocaya her zaman açık.'' dedi.

Ankaragücü dediğimde her şey farklı oldu

''Sözlerine başkanımız her zaman bizim arkamızda durdu diyerek başlayan Adnan Erkan ise: ''Burası belirli açılardan kendimi ispat etmem için bir köprü oldu. Ben mesleğim gereği çok ülke gezdim ancak burası çok farklı bir yer. Ankaragüçlü olmam, oranın bana hissettirdiği aidiyet duygusu sebebiyle teklifi başkanıma ilettim. Ayrılabilir miyim? dediğimde başkanım izin verir ancak Ankaragücü dediğim de başka oldu. Ani bir gelişme oldu bu yoksa bizim farklı planlarımız vardı. Başkanım hayır deseydi, bu konu açılmamak üzere kapanırdı.''

Hatırlanacağı üzere Adnan Erkan, 1993-2000 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün kaleciliğini yapmıştı.