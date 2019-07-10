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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
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FENERBAHÇE'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Mesut Özil transferi hakkında bir girişimde bulunmadıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için bir girişimde bulunmadığı açıkladı. İşte Fenerbahçe'den yapılan Mesut Özil açıklaması.

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

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