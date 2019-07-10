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Eren Derdiyok Göztepe’de
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EREN DERDİYOK GÖZTEPE’DE

Eren Derdiyok Göztepe’de

Ege temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi'nde Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok yeni sezonda Göztepe forması giymeye hazırlanıyor.

İzmir ekibi 31 yaşındaki ile anlaşma sağladı.

Hatırlanacağı üzere Derdiyok, Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer olmuştu ve attığı kritik goller ile Sarı-Kırmızılı ekibe katkı sağlamıştı.

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